The Miz tendrá una última oportunidad por el Campeonato Intercontinental

Una vez más, The Miz tendrá la oportunidad de convertirse en Campeón Intercontinental, pero si no tiene éxito, no podrá volver a retar a Gunther.

Durante el programa de RAW de esta semana, The Miz se unió a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa para enfrentar a Gunther, Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser en un combate bastante intenso.

IMPERIUM no tuvo una noche sencilla, pero lograron dominar varios momentos del encuentro, aunque sus rivales no cedieron terreno.

Después de varios minutos de acción, The Miz sorprendió a Vinci con un Skull Crushing Finale para sellar el combate y asegurar la victoria.

Tras el encuentro, The Miz encaró a Gunther en backstage y le pidió una oportunidad más por el Campeonato Intercontinental. Aunque el campeón aceptó, puso como condición que, si The Miz no lograba derrotarlo, ya no podría retar por el título mientras él siguiera siendo campeón.