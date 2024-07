The Miz: «Soy el jugador utilitario definitivo»

El dos veces Campeón WWE y ocho veces Campeón Intercontinental, «The Awesome One» The Miz, resalta sus cualidades como Superestrella. Ello después de que John Cena lo calificara como el más infravalorado de la historia o Chelsea Green dijera que quiere ser su versión femenil.

► The Miz, el jugador utilitario definitivo

«Mirando hacia el futuro, siempre estoy buscando evolucionar. Siempre me esfuerzo por ser lo mejor que puedo ser, no solo para mí sino también para las Superestrellas de la WWE. Ya sea enseñando en el ring o participando en combates de alto nivel de evento principal, estoy dispuesto para todo. Me considero el jugador de utilidad definitivo. Estoy ahí para hacer lo que sea que la WWE necesite, dándolo todo porque disfruto el trabajo que tengo. Disfruto siendo una Superestrella de la WWE. No hay nada como esto. Cuando logras hacer feliz a alguien, hacerle reír o hacer que sienta algo nuevo, es algo grandioso», le dice a TV Insider.

En la misma entrevista, lo cual nos lleva al futuro inmediato del veterano, Miz comentaba también que no sabe cuál será su rol en SummerSlam, Premium Live Event que el próximo 3 de agosto se realizará en su ciudad natal, Cleveland. Aunque anteriormente decía que buscarán recuperar el Campeonato Mundial de Parejas. Todavía no se ha confirmado nada pero parece claro que «El Asombroso» va a estar en el show. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS cuando sepamos más.

