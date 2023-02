The Miz será el anfitrión de WrestleMania y Logan Paul llegará a RAW

Durante el programa de RAW de esta semana, se anunció que The Miz no será parte del cartel de WrestleMania, pues será el anfitrión del evento más importante de WWE.

El Asombroso anunció que la semana pasada Maryse negoció el nombramiento y ahora es oficial que él será el presentador de WrestleMania. Además, aseguró que era una gran responsabilidad y que estaba listo para hacer un gran trabajo.

Mientras celebraba, Seth Rollins llegó al ring para “felicitar” a The Miz y recordarle los golpes que le propinó las últimas veces que se vieron. El Asombroso se molestó y se hizo de palabras con “Freaking” Rollins.

Sin embargo, Seth pidió que lo único que quería era que Miz le hablara a Logan Paul, pues no ha podido contactarlo, después de que este le costara la lucha en Elimination Chamber.

Miz se negó a llamar a Logan, por lo que Rollins lo golpeó. Posteriormente, tomó el celular de Miz y le llamó al youtuber y lo retó a que fuera a RAW la próxima semana.

El reto fue aceptado y Logan Paul aceptó verse cara a cara con Rollins.

Still can't believe @WWERollins borrowed @mikethemiz's phone to give @LoganPaul a call live on #WWERaw!

And guess what … Seth "Freakin" Rollins and the Social Media Megastar will meet face-to-face in the same ring next week live from Boston on #WWERaw! 😲 pic.twitter.com/vnWlQI1qsk

— WWE (@WWE) February 28, 2023