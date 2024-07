The Miz será el anfitrión de SummerSlam 2024

The Miz es todo un showman y sabe llevar las riendas de un gran espectáculo, por lo que anunció que será el anfitrión de SummerSlam 2024 este 3 de agosto.

El evento será en Ohio, su casa, por lo que se mostró orgulloso de poder ser quien presente el show y lleve las riendas del mismo. Aunque el anuncio tuvo un toque cómico cuando R-Truth apareció para confundir las cosas, sin entender de lo que trata ser un anfitrión.

The host of #SummerSlam this Saturday is none other than Cleveland’s very own THE MIZ! pic.twitter.com/pGxSIClIFJ

— WWE (@WWE) July 30, 2024