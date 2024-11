The Miz se une a The Final Testament contra The Wyatt Sicks

Las cosas entre The Final Testament, The Miz y The Wyatt Sicks están bastante calientes, pues tal parece que la enigmática facción está lista parra acabar con la agrupación comandada por Karrion Kross.

The Miz se encontró con The Final Testament, en backstage, asegurando que quería retirarse de WWE por un tiempo, después de que los Wyatt lo secuestraron y no quería saber nada más; sin embargo, Karrion evitó que se fuera, pues le recriminó que Paul Ellering fue atacado por su culpa.

A rastras, Karrion Kross, Scarlett, Akam y Rezar llevaron a The Miz al cuadrilátero, exigiendo respuestas. En ese momento se apagaron las luces y aparecieron Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis, Joe Gacy y Nikki Cross.

The Final Testament and The Miz vs The Wyatt Sick6 is definitely getting that second WarGames match 🔥🔥 #WWERAW pic.twitter.com/P746R0jLho — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) November 12, 2024

Aunque de forma sorpresiva, Miz golpeó a Rowan con una silla y se unió a Final Testament pata atacar a los Wyatt, con lo que pactó una alianza para finalmente terminar con el equipo oscuro.

Y aunque los Sicks terminaron tirados en el suelo, la enigmática risa de Uncle Howdy hizo que Karrion quedara muy desconcertado.