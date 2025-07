Este fin de semana, Drew McIntyre recurrió a su cuenta de X para expresar sus frustraciones en un video desde un campo en el Reino Unido, explicando cómo un problema con el pasaporte le impidió abordar su vuelo de regreso a casa, poniéndose en riesgo su participación para SummerSlam este fin de semana, aunque WWE está haciendo todo lo posible para evitar que eso suceda.

► Drew McIntyre sigue en duda para SummerSlam

Tras enterarse de la situación de Drew McIntyre, The Miz recurrió a su cuenta de Instagram, donde publicó un video ofreciéndose como compañero de Logan Paul en el caso de que el escocés no pueda llegar a tiempo a su cita, y dando un par de argumentos sólidos por los cuales él debería formar parte del combate.

«Si Drew McIntyre está fuera, yo quiero entrar«.

«Un hombre que está aburrido en el trabajo olvidó su pasaporte; Drew McIntyre está sin salida en el Reino Unido. Bueno, eso me parece Estados Unidos, y no estoy aislado, así que parece que Logan Paul necesita un compañero… ¿Quién trajo a Logan Paul a la WWE?… Superó todas mis expectativas y las suyas, pero no creo que Logan Paul haya empezado a comprender lo bueno que puede ser».

«¿A quién le gané mi primer Campeonato de la WWE? Le gané a Randy Orton. No solo una vez, sino muchas veces, en grandes escenarios, y puedo volver a hacerlo… Y luego está Jelly Roll, y algunos bromearían… Aplaudo el proceso de pérdida de peso de Jelly Roll. Ha sido increíble verlo».