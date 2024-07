The Miz revela cuánto ha aprendido de John Cena

John Cena ha sido el tema de conversación del mundo de la lucha libre desde principios de julio, luego de su anuncio de que se retirará en 2025, y mucho se especula en torno a quiénes podrían ser sus últimos rivales. Entre quienes han hablado sobre el inminente retiro del 16 veces Campeón Mundial se encuentra el veterano The Miz, antiguo rival de Cena, quien acababa de salir de una biografía de A&E. : Episodio de WWE Legends que narra su carrera.

► The Miz agradece a John Cena

Durante una entrevista reciente con SHAK Wrestling, The Miz describió cómo Cena, quien aparece en el referido documental, le ha enseñado mucho, no sólo dentro, sino también fuera del ring. En el mismo, Cena hace referencia a la carrera de su viejo rival como posiblemente la más infravalorada en la historia de la WWE, una descripción que Miz dijo que significa mucho para él.

«WWE intenta crear momentos. No importa cuán pequeño o grande sea el papel, siempre intentas crear un momento del que la gente habla. Cena es increíble en eso y he aprendido mucho de él... Espero haber hecho justicia a sus enseñanzas.»

De cara al retiro de Cena, The Miz no sólo expresó su deseo de luchar con o contra Cena por última vez, sino también de que los talentos más jóvenes tuvieran la oportunidad de trabajar con el 16 veces campeón mundial.

«Estoy poniendo mi nombre en el sombrero de la gente que quiere enfrentarse a John Cena. Pero también, quiero que nuestro nuevo talento experimente a John Cena… Por mucho que John me enseñó y puedo enseñar lo que John me enseñó, siempre es mejor cuando tienes a ese tipo ahí para enseñarte».

John Cena y The Miz estuvieron juntos en el ring por última vez durante la noche posterior a WrestleMania 40, con Cena ayudando a los ex campeones mundiales en parejas, Miz y R-Truth, en una lucha por equipos contra The Judgment Day, de la cual salieron victoriosos.