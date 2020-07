The Miz responde a CM Punk: "Pensé que éramos amigos"

Sin razón aparente, no en pocas ocasiones, el ex luchador ha criticado a quien fuera su compañero de vestidor cuando trabajaba en WWE así como también uno de sus grandes oponentes en los encordados de esta misma empresa. Ahora se da la vuelta a la tortilla, no tanto porque se devuelvan las críticas sino porque The Miz responde a CM Punk. Y lo hace sin saber explicar de dónde provienen las declaraciones del nativo de Chicago.

► The Miz responde a CM Punk

La todavía Superestrella, que sigue buscando su hueco en Friday Night SmackDown, ahora trabajando codo con codo con John Morrison, hace las siguientes declaraciones en una reciente entrevista con 411Mania:

"Para ser honesto, no tengo ni idea de dónde viene todo eso. Hasta el día de hoy no tengo ni idea. Siendo sincero, pensé que éramos amigos. Es una de esas situaciones en las que te quedas como: 'Dios, hombre'. "No lo sé. De verdad que no lo sé. Me encantaría poder responder todas las preguntas al respecto. Pero honestamente no sé qué decir. No lo entiendo. En serio, no lo entiendo".

Fuera de esta polémica, Mizanin entra en otra; habla de cuando nadie lo respetaba a pesar de estar haciendo cosas importantes para cualquier luchador.

"John Morrison me enseñó mucho cuando comenzaba. No tenía el respeto de nadie cuando era Campeón WWE. Ni porque estuviera en la lcuha estelar de WrestleMania. La gente seguía hablando de mí como si no mereciera estar ahí. Nadie generaba más molestia que yo".

