The Miz recuerda sus inicios en WWE Tough Enough

The Miz es hoy en día uno de los luchadores más veteranos que tiene el elenco de la WWE, y ha vivido toda clase de sucesos allí, desde el éxito hasta el fracaso, siendo el primer luchador en la historia en convertirse en dos veces Campeón Grand Slam. Sin embargo, algunos no recuerdan cómo fueron sus inicios, cuando se ganó su contrato siendo participante de la cuarta temporada de WWE Tough Enough.

► The Miz llegó a WWE gracias a Tough Enough

Precisamente, su llegada a la WWE en el 2004 fue extraña para la época, ya que se presentó como concursante del reality show «Tough Enough» de la WWE, pero, durante una entrevista en «INSIGHT with Chris Van Vliet» explicó que, al principio (durante la segunda temporada del reality) ni siquiera le permitieron hacer una prueba.

«Quería hacer una prueba para la segunda temporada de ‘Tough Enough’. Le pregunté a MTV: ‘Oye, quiero hacer una prueba para esto’, y me dijeron: ‘No puedes hacer la prueba’, porque en aquel entonces no se podía mezclar, a menos que fueras Real World Challenge; no se podía mezclar reality shows. No se podía hacer eso por aquel entonces».

«Así que tuve que quedarme en UPW en Los Ángeles y seguir aprendiendo el arte de la lucha libre profesional. Además, no estaba seguro de si realmente quería estar en ‘Tough Enough’, porque empecé a oír rumores de que si estabas en ‘Tough Enough’, no te respetaban. Y yo quería respeto, ¿no? Sentía que la gente me vería en un reality y diría al instante: «Solo quiere sus 15 minutos de fama». ¡Lo cual, por cierto, hice!«.