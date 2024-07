The Miz recuerda cuando perdió el control en Talking Smack

En el 2016, The Miz se descargó sobre la ex estrella de la WWE Daniel Bryan (Bryan Danielson) durante un episodio de Talking Smack, donde el ocho veces Campeón Intercontinental se ofendió cuando Bryan lo llamó «cobarde», y al mismo tiempo afirmó que era el campeón más relevante en la WWE en ese momento, lo cual dio origen a una rivalidad entre ambos, aunque Bryan todavía no contaba con el alta médica para competir.

► The Miz se avergüenza de su segmento en Talking Smack

Durante una entrevista reciente con Adrián Hernández, The Miz compartió cómo se sintió avergonzado por su comportamiento en aquel «Talking Smack» del 2016, creyendo que es una de las peores promos de su carrera, a pesar de que muchos fanáticos la recuerdan como una de las mejores. También explicó que sintió la verdadera ira y no recuerda haber estado tan molesto en toda su vida.

«La mayoría de las promos que crees que son geniales, creo que son terribles. Como la de Daniel Bryan, que probablemente sea la más infame, cuando regresé y salí de eso, estaba tan enojado, era una ira real que me gustó. Nunca antes había sentido ese tipo de enojo y no sabía qué hacer con él y da miedo. Perdí el control de todo y comencé a gritar y las venas se me salieron de la cabeza y miré hacia atrás. Eso y no me gusta verlo».

No es la primera vez que The Miz habla sobre aquel episodio con Daniel Bryan, y dijo que siente incomodidad cada vez que piensa en su promo de Talking Smack. Sin embargo, para muchos fanáticos terminó siendo uno de los mejores segmentos que SmackDown ha tenido en años.