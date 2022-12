The Miz recuerda cuando llegó a WWE, iba a ser comentarista

La idea original para la carrera de The Miz en WWE estaba muy lejos del ring, pues por su paso en MTV, Mike parecía buena opción a ser comentarista.

The Miz compitió en la cuarta temporada de WWE Tough Enough, y aunque finalmente fue derrotado por Daniel Puder, obtuvo un contrato de desarrollo con la compañía. Aunque tuvo un contrato con la empresa, el Asombroso recordó que la idea original era tenerlo en los micrófonos.

“Nunca lo olvidaré, dijeron: ‘Nos impresionaste tanto que tal vez haya algo para ti aquí’. Me trajeron a Connecticut para comentar. Joey Styles me trajo con Todd Grisham y Michael Cole, me trajeron y tuve que hacer una toma de comentar. Me dijeron, ‘podríamos traerte como comentarista o entrevistador‘. Fue la primera vez que dije, ‘pero yo quiero ser una superestrella de la WWE’. No me miraron como una superestrella de la WWE, me miraron como una personalidad. Vi algo diferente, ‘me encanta lo que hacen y hacen un gran trabajo, pero quiero ser más grande que The Rock y más grande que (Hulk) Hogan. Quiero ser una Superestrella'», comentó The Miz en entrevista con Brian Baumgartner en Off The Beat.