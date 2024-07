The Miz: «Quiero una última vez con John Cena»

John Cena está comenzando su gira de despedida y –mientras WWE valora a sus últmos oponentes– The Miz levanta la mano para serlo una vez más. «The Awesome One» es uno de los grandes oponentes de la carrera del 16 veces Campeón Mundial. Juntos protagonizaron un combate estelar por el Campeonato WWE en WrestleMania en la edición 27 en el año 2011. No han retomado su historia en los últimos tiempos, cuando «The Greatest of All Time» ha vuelto a los cuadriláteros -enfrentó a Roman Reigns o Austin Theory– pero quizá suceda en algún momento antes o en WrestleMania 41.

► The Miz quiere despedirse de John Cena

«Es una locura, ¿verdad? Nunca pensé que diría que se retiraría, que WrestleMania 41 será su último WrestleMania. Luego tendrá algunos combates después. Eso es como John Cena, ¿verdad? Él es como, ‘No voy a hacer solo WrestleMania. Voy a hacer todos estos eventos.’ Creo que es genial para la generación más joven que, con suerte, tendrá la oportunidad de trabajar con él. Egoístamente, me gustaría trabajar con él una vez más.

«Todos quieren ser el último combate de John Cena. Todos quieren ser parte de eso, especialmente cuando piensas en lo que ha hecho por el negocio y WWE. No solo en el ring, sino también fuera de él. ¿Cuántos deseos de Make-A-Wish ha concedido? El ejemplo que ha dado a Superestrellas como yo. Necesitas ser el más trabajador en la sala para estar en la cima. Ahora miras quién está en la cima. Es Cody Rhodes, y él está haciendo su propia versión de eso. Está tomando lo que le enseñó John Cena y llevándolo a su nivel», comenta Miz a Scott Fishman para TV Insider.

¿Te gustaría volver a ver una lucha John Cena vs. The Miz en WWE?