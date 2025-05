The Miz presentará American Gladiators en Amazon

Amazon Prime Video presentará próximamente una nueva versión del programa American Gladiators y la Superestrella WWE «The Awesome One» The Miz será uno de sus presentadores.

► The Miz en American Gladiators

Conocemos toda la información gracias a nuestros compañeros de Variety:

American Gladiators se emitió originalmente desde 1989 hasta 1996, presentando a atletas amateurs compitiendo entre ellos y contra un grupo de “gladiadores” en varios desafíos de fuerza y agilidad. La nueva versión contará con un “elenco estelar de gladiadores para la era moderna”, según Amazon, e incluirá nuevos desafíos junto con otros clásicos de la serie original, como “Gauntlet”, “Hang Tough” y “The Eliminator”. El elenco incluirá fisicoculturistas, exatletas universitarios (D1), campeones de crossfit y entrenadores físicos de todo el mundo.

Amazon Prime Video’s upcoming reboot of “American Gladiators” has set Mike “The Miz” Mizanin as host. “American Gladiators” originally ran in syndication from 1989 to 1996 and saw amateur athletes compete against each other and a panel of “gladiators” in various strength and… pic.twitter.com/6gVb5kGWT8 — Variety (@Variety) May 12, 2025

Mizanin, luchador profesional, saltó a la fama como personalidad televisiva en 2001 al unirse al elenco de The Real World: Back to New York en MTV. Además, es conocido por haber sido campeón Triple Corona y dos veces campeón Grand Slam en WWE, por su reality show de tres temporadas Miz & Mrs. en USA Network, y por aparecer en otros programas sin guion como Dancing With the Stars.

Prime Video lanzó recientemente un canal FAST (televisión gratuita con publicidad) para American Gladiators, donde se puede ver la versión original de la serie. El reinicio llega después de varias versiones internacionales, incluida una en la BBC el año pasado. Además, Live Nation abrió recientemente la venta de entradas para la gira Gladiators Live Tour.

American Gladiators será producido ejecutivamente por John Ferraro y Daniel Calin.

“Estamos emocionados de dar oficialmente la bienvenida al Superestrella de WWE, Mike ‘The Miz’ Mizanin, a la familia de American Gladiators. Es el anfitrión perfecto para la nueva era de esta icónica franquicia”, dijo Barry Poznick, gerente general de MGM Alternative, Evolution Media y Big Fish Entertainment. “El reinicio en EE.UU., combinado con nuestro éxito épico en el Reino Unido, la gira con Live Nation y el lanzamiento de nuestro canal FAST 24/7 — esto no es solo un regreso, es una revitalización cultural. Los fanáticos, tanto nuevos como antiguos, van a amar esta evolución del entretenimiento deportivo.”

I’m thrilled to announce I’m the new host of AMERICAN GLADIATORS! The 10-year-old me is screaming. Huge thanks to MGM & Amazon Prime Video for trusting me with this iconic legacy. We’re honoring the original and bringing fresh energy to a whole new generation. AG IS BACK! pic.twitter.com/tJk94agiSf — The Miz (@mikethemiz) May 12, 2025