The Miz: «Pat McAfee ha sido genial para WWE»

The Miz será el host de SummerSlam 2024 en su natal Cleveland, Ohio, luego de reconocer él mismo que no pudo tener una lucha en el cartel, pues aunque le hubiera gustado bastante, sabe que la competencia en WWE bajo la dirección creativa de Triple H es bastante alta para poder lograr un lugar en el cartel.

Por eso, está haciendo uso de su gran capacidad de orador, está haciendo gira de medios para promocionar SummerSlam. Y en una reciente aparición en The Rich Eisen Show, contestó una pregunta acerca de cómo le parece el que el gran exjugador de la NFL, Pat McAfee, esté en WWE como comentarista de Raw. Estas fueron sus palabras:

► The Miz aprueba el trabajo de Pat McAfee en WWE

“Ha sido increíble para nosotros en WWE. Es una bola de energía. Normalmente vuela porque hace su programa, y luego vuela directamente y hace nuestro programa, y es muy difícil de hacer. Mucha gente dice, ‘Oh, comentarista de color, no es tan difícil,’ pero es muy difícil. Es una mentalidad completamente diferente. Y la forma en que ha podido entrar en WWE y realmente tomar al toro por los cuernos y salir ahí y hacer un trabajo fantástico de contar historias. Eso es lo que hacemos. Contamos historias, y la forma en que él puede comunicar eso a nuestra audiencia es inigualable. Ha estado haciendo un gran trabajo en eso.»

«Pat está ‘pasándola muy bien haciéndolo’ y no necesita tiempo para prepararse… No creo que Pat se prepare mucho, ya que normalmente vuela… llega media hora antes del show, y simplemente entra ahí y lo hace. No sé si se prepara en su jet privado o lo que sea… simplemente entra ahí y lo hace increíble».