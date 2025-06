The Miz no se marchará de WWE pronto

En una noticia bastante interesante, en estos últimos días, tanto The Miz como Gunther decidieron quitar, luego del anuncio de la salida de R-Truth y Carlito de WWE, todo lo relacionado con WWE en su cuenta de X, antes Twitter.

Muchos se alarmaron por su posible salida de WWE luego de varios años de la empresa. Sin embargo, otros dijeron que podría haber sido una protesta o berrinche hacia WWE. Lo cierto es que parece ser que el tema de la protesta estaría detrás de los motivos de estas Superestrellas para eliminar todo lo relacionado con WWE.

► The Miz estaría molesto con WWE /TKO, pero no buscaría salir de la empresa

De hecho, The Miz hasta dejó de seguir a WWE en X. Sin embargo, Sean Ross Sapp de Fightful Select ha tranquilizado a los seguidores de The Miz, pues este ha revelado que The Miz no se va a marchar de WWE pronto, por lo menos, no por decisión de él. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Aunque ha habido mucha especulación sobre el estado de The Miz después de que algunos notaran que dejó de seguir a WWE, fuentes dentro de WWE nos confirman que a The Miz no se le ha informado, en lo absoluto, que su contrato actual no será renovado pronto».

Por otra parte, Bryan Álvarez dijo en el Wrestling Observer Radio que aunque le parecía una tontería lo hecho por The Miz y Gunther, puede haber algún indicio de un problema de ellos con la empresa ante estas situaciones:

«Un posible motivo detrás del comportamiento de The Miz en redes sociales podría estar relacionado con su participación en la nueva temporada de American Gladiators.

«Sin embargo, parece que hay algo más ocurriendo tras bambalinas.

«Simplemente, creo que sería una tontería hacer algo así si no te van a despedir cuando ya han despedido a otros. Así que, donde hay humo, podría haber fuego. Eso diré, pero supongo que lo sabremos a medida que avance la semana».