The Miz no sabe si luchará en SummerSlam 2024

El próximo evento premium en vivo de la WWE, SummerSlam 2024, se llevará a cabo en el icónico estadio de los Cleveland Browns el sábado 3 de agosto y hay mucho entusiasmo por el evento, que poco a poco va armando su cartel, teniendo hasta el momento las siguientes luchas confirmadas:

CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Solo Sikoa

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: Damian Priest (c) vs. Gunther

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Bayley (c) vs. Nia Jax

► El cartel de SummerSlam 2024 va tomando forma

The Miz es definitivamente una de las Superestrellas de la WWE más establecidas y condecoradas en la historia de la empresa, siendo un dos veces Campeón Grand Slam. Hasta hace poco, fue Campeón Mundial de Parejas junto a R-Truth y está teniendo apariciones regulares en televisión, aunque de momento no está seguro de tener un lugar en SummerSlam este año, considerando que será en su tierra.

Durante una entrevista reciente con TVInsider, The Miz expresó su preocupación por la posibilidad de no tener un lugar en el cartel de SummerSlam, particularmente por la importancia del evento que se llevará a cabo en Cleveland, su ciudad natal. El A-Lister mencionó sus buenos recuerdos de asistir a los partidos de fútbol americano en el estadio de los Cleveland Browns y esperaba luchar allí este año, dejando en claro que entiende si esto no llega a concretarse.

“Hay luchas más largas con historias que se han construido y están listas para un evento premium en vivo. Miras SummerSlam ahora. Es en el estadio de los Cleveland Browns. No sé lo que estoy haciendo y es en mi ciudad natal. Esta es una oportunidad única en la vida. No creo que volvamos nunca a ese estadio porque es posible que consigan un estadio nuevo. En este estadio en el que crecí viendo los partidos de los Cleveland Browns, no sé si tengo un combate. Miras las historias ahora mismo y es una locura lo buenas que son… Es muy difícil conseguir un puesto en un evento premium ahora. Tienes que estar en la cima de tu juego. Lo entiendo más que nadie porque llevo 20 años aquí”.