The Miz: «Mi primera rivalidad fue con el niño consentido de la WWE, John Cena»

La gira de retiro de John Cena ni ha empezado y ha dado mucho de qué escribir, ¿Será así cuando arranque? Lo único cierto acá es que se suman más y más voces al respecto en lo que promete ser la cita obligada del próximo año.

The Miz, que es uno de los ilustres villanos de la carrera de Cena ha sumado su voz al debate.

Desde un repaso de cómo chocaron por primera vez, lo que aprendió y lo que piensa que pasará en el futuro, esta es la opinión del Miz del retiro de Cena.

Miz le concedió una entrevista Adrian Hernandez para YouTube, aquí repasó cronológicamente su historia con Cena, además del impacto en su carrera como luchador.

«Cuando todo comenzó, me trasladaron a Monday Night Raw, fue la primera vez me impulsaron en solitario. Hacíamos una dupla genial con John Morrison; hacíamos un programa llamado The Dirt Sheet que era un programa de YouTube antes de que YouTube fuera el fenónemo de redes sociales que es. Luego nos separamos, yo fui a Raw y él fue a SmackDown.

«Mi primera rivalidad fue con el niño consentido de la WWE, John Cena, y él no iba a estar allí porque estaba lesionado o haciendo una película o algo así, pero lo llamaba cada semana y durante unas ocho semanas nunca se presentaba, así que estaba uno y cero, dos y cero, tres y cero. Llegamos al evento de pago por ver, The Bash [2009], él me barrió en tres minutos. Volví y pensé: «Oh Dios mío, todo este trabajo para nada». Pensaba que realmente estaba logrando algo, realmente estaba mejorando y no entendía lo que estaba pasando. Un productor en ese momento me dijo: ‘Aún no has pasado por las guerras, necesitas pasar por las guerras para tener un combate competitivo con un talento como John Cena’. Y aún no lo entendía, así que durante un año entero estuve pasando por esas guerras, contando esas historias y ganando campeonatos. Gané mi primer título de Estados Unidos, gané los títulos en parejas, gané el maletín de Money in the Bank y luego gané el campeonato de la WWE contra Randy Orton.

«Mientras tanto, seguía participando en eventos en vivo, aprendiendo y luchando contra John Cena, Randy Orton, y me sorprendía lo mucho que no sabía. Pensaba que sabía cuando entré por primera vez en la WWE, creía: ‘Estoy listo, voy a ser la siguiente gran atracción, voy a llenar asientos, la gente va a pagar por verme. Sé cómo contar una historia, sé cómo llevar al público donde quiero que esté en el ring’. Y realmente no te das cuenta de que hay niveles para todo, está el nivel de John Cena, Randy Orton, y luego está mi nivel de crecer, crecer, crecer, tratando de llegar a ese nivel. Eso llevó todo el camino hasta el evento principal de WrestleMania. No solo eso, el evento principal de WrestleMania y luego John realmente venciéndome y luego yo entrando en una espiral descendente de simplemente perder cada combate, sin siquiera pensar que iba a estar en WrestleMania el año siguiente. Así de grande fue lo que viví. Luego, básicamente, aprendí más y más, y luego tuve otro combate en parejas con mi esposa contra John y Nikki, y qué historia tan divertida fue esa, qué combate tan divertido fue ese. Todos pensaban que ese combate iba a ser insignificante y todos terminaron diciendo que fue uno de sus combates favoritos del cartel.

«John y yo hemos tenido muchos rivales y rivalidades y llegó a casi un giro de 180 grados en WrestleMania 40 porque el día después, estoy haciendo equipo con John Cena, uno de mis mayores rivales de todos los tiempos. Estoy haciendo el ‘you can’t see me’, estoy ejecutando Attitude Adjustments y dándole abrazos en el ring y celebrando con él. Nuestra historia cerró perfectamente. Sentí que él me enseñó mucho y siento que como estudiante me he convertido en el maestro para nuestra próxima generación y espero poder hacer eso. Me encanta el hecho de que John haya tomado la posición de, mira, voy a retirarme, pero voy a hacer un montón de fechas. Así que da la oportunidad a nuestras generaciones más jóvenes de estar en el ring, porque yo puedo enseñar lo que me enseñaron, pero no puedo enseñar lo que John enseña en el ring. Solo puedo enseñar lo que he absorbido y luego lo que puedo enseñarles en el ring. Así que estoy muy agradecido de que otros talentos puedan experimentar lo que es estar en el ring con John Cena».