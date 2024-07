The Miz: «Me gusta que la gente me desprecie»

Hoy, es tan fácil amar como odiar a The Miz en WWE. Ahora, los fans están de su lado -mientras colabora con R-Truth, con quien ha sido recientemente Campeón Mundial de Parejas; juntos quizá intenten recuperar el título en SummerSlam-, pero él no se acostumbra a ser babyface, de hecho, prefiere que le vayan en contra, como ha sido durante la mayor parte de su impresionante carrera como Superestrella. La verdad es que siendo heel es cuando más éxito ha tenido.

Embed from Getty Images

► The Miz, tan querido, tan odiado

«No, no estoy acostumbrado para nada. La gente me pregunta, ¿qué preferirías ser? Me encanta ser odiado. A muchos villanos no les gusta ser odiados. Van a X o Instagram y miran los comentarios para ver si dicen, ‘oh, no me gusta, pero hombre, es genial’. O ‘no me gusta, pero hombre, tiene movimientos geniales’. No me gusta eso. Quiero que la gente me desprecie y no me soporte. Eso es hacer mi trabajo lo mejor posible. Ahora, después de no sé, 18 años de ser un villano, de repente te unes a R-Truth y vas a ser querido porque no hay nadie más querido en WWE que R-Truth.

Embed from Getty Images

«La gente siempre dice que soy subestimado. No creo que la gente se dé cuenta de lo subestimado que es R-Truth como talento. Ha estado aquí más tiempo que todos los demás y ha sido capaz de evolucionar y crear contenido increíble. Se le toma en serio, pero también puede ser divertido. Eso es muy difícil de lograr. Muy difícil. Ser divertido usualmente significa que no te toman en serio, que solo eres un tonto. Truth ha logrado encontrar ese equilibrio y me encanta estar en el viaje con él.»

Precisamente, una manera de volver a ser odiado es que «The Awesome One» traicione a «The Truth» si no triunfan en «The Biggest Party of the Summer».

Embed from Getty Images

¿Cómo te gusta más The Miz?

Embed from Getty Images