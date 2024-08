The Miz: «Me encanta que me abucheen»

The Miz es una de las Superestrellas de la WWE más consolidadas y condecoradas en la historia de la empresa, basando mayormente su éxito en ser uno de los mayores rudos en la empresa a lo largo de su carrera, aunque ha tenido algunos periodos trabajando en el bando bueno, como en la actualidad, donde hace equipo con R-Truth. A pesar de su reciente pérdida del campeonato mundial de parejas, todavía están trabajando juntos como Awesome Truth.

► The Miz analiza las ventajas y desventajas de ser rudo

Durante una entrevista reciente con Cody Rhodes en su programa de YouTube, The Miz mencionó que disfruta ser abucheado por los fanáticos. Agregó que si bien disfruta trabajando como heel, la desventaja es que las ventas de mercancía pueden ser menores, lo que afecta las negociaciones del contrato. Dijo que le gusta ser un tipo malo, pero reconoce que es un acto de equilibrio entre hacer que los fanáticos lo odien y querer que compren su mercancía, y que en esta ocasión ha estado trabajando en el bando bueno gracias a la influencia de R-Truth.

«Me encanta que me abucheen. Es una locura que a algunas personas no les guste. Lo único que no me gusta es que mis camisetas no se vendan, ¿verdad? Mi mercancía no se vende, y eso es algo importante cuando estás negociando contratos y esas cosas. Es como una gran métrica, y es como, bueno, soy un mal tipo. Mi trabajo es hacer que me odien tanto que no compren mis camisetas y esas cosas. Pero quieres que compren tus camisetas pero no te soportan, ¿verdad? Entonces, quiero decir, me gusta ser un villano. Me gusta ser un mal tipo”.

“Pero la única razón por la que soy un técnico en este momento es por R-Truth. R-Truth convierte a cualquiera que esté cerca en el más grande técnico. Porque es divertido, carismático, entretenido y es divertido estar cerca de él”.

Actualmente, The Awesome Truth está en una rivalidad con Austin Theory y Grayson Waller, aunque el dúo perdió su combate programado la semana pasada, tras un golpe accidental entre ellos, y algunos fanáticos se preguntan cuándo The Miz volverá a ser rudo.