The Miz: «Una vez me echaron del vestidor de WWE»

El futuro miembro del Salón de la Fama de la WWE «El Asombroso» The Miz revela la ocasión en que lo echaron del vestidor de la compañía. Lo cuenta durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet que tanto está dando que hablar.

► Cuando echaron a The Miz del vestidor de WWE

«La persona vino y me dijo: ‘Oye, estás expulsado del vestuario. No entras hasta que yo lo diga’«.

«(¿Fue The Undertaker?): «No, esa persona ya no está. Entonces, cuando esa persona se fue, pensé: ‘Madre mía, ¿cómo voy a volver al vestuario?’. Así que tuve que esperar otros tres meses. Fui a hablar con Taker y le dije: ‘Llevo mucho tiempo fuera del vestuario’. Y él me contestó: ‘¿Ah, sí?’. Le dije: ‘Sí, llevo como seis meses fuera’. Y me preguntó: ‘¿Qué hiciste?’.

Le dije: ‘Me comí un trozo de pollo en el vestuario y cayó por todas partes’. Yo sigo creyendo que no fue así, pero otra gente te dirá lo contrario y puede tener su opinión, no pasa nada. Yo estaba bajo una lupa, como diciendo: ‘Vamos a ir a por este tipo’. Muchas veces en un vestuario alguien puede decir: ‘Se comió un trozo de pollo encima de mis cosas’. Y otro responde: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso?’. Luego entra otro: ‘¿Que te comiste pollo encima de su bolsa?’. Entra otro más: ‘¿¡Hizo qué!?’. Luego alguien que estaba fuera del vestuario oye que se comió pollo y lo dejó todo perdido. Y cuando el juego del teléfono termina, parece que yo estaba tirando pollo por todo el vestuario, restregándolo por todas partes, así es como se sentía.

Así que sí, fui a ver a Taker y le dije: ‘Me comí pollo encima de una bolsa’. Sí, es real.”

The Miz lleva tanto tiempo en la WWE que ha vivido todo tipo de épocas, desde la actual donde un incidente así sería imposible, hasta la de sus inicios, cuando aún se castigaba a los jóvenes. Pero no se sabe quien fue.