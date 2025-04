The Miz: «Los fans van a hacer técnico otra vez a John Cena»

El camino hacia WrestleMania 41 necesitaba una chispa que acabara por prender el interés del mundo luchístico. Así, WWE decidió dar luz verde a algo ya prácticamente descartado: un John Cena rudo.

Y muchos se preguntan por qué ahora, justo en los últimos meses de Cena como competidor en activo. Pero realmente, no podía haber un momento más propicio, pues bajo tal contexto, WWE y el propio Cena ya no tienen nada que perder. Si bien exista quizás otro motivo de peso.

Considerando la popularidad de Cena y el cariño que se ha acabado de granjear entre todo el Universo WWE, ¿temía la empresa que en una rivalidad con «The Champ» y Cody Rhodes los seguidores decidieran dar la espalda a «The American Nightmare» y este acabara reviviendo lo sucedido dentro de AEW?

Alguien que conoce bien a John Cena, The Miz, fue preguntado recientemente por TMZ Sports acerca del mediático «heel turn» del 16 veces campeón mundial. Y «The A-Lister» compartió un breve vaticinio de lo que ocurrirá con su antiguo enemigo.

¿No llevo tiempo diciéndole a todo el mundo que John Cena ya es rudo? Desde el principio. ¿No recuerdas el camino al estelar de WrestleMania 27? ¿No recuerdas todas las promos que hice sobre John Cena, todos los piques que he tenido con John Cena, todas las cosas que he dicho de John Cena? Lo he sabido siempre. Pero nadie me cree porque soy el tipo malo.

«Creo que en mi cabeza, sé lo que va a pasar. Creo que la audiencia le va a gustar tanto un John Cena rudo que lo van a hacer técnico otra vez. Porque es lo que hacen, es lo que la audiencia hace. Escuchamos, ‘Let’s Go Cena’ y ‘Cena Sucks’ durante no sé cuánto tiempo, ¿15? ¿20 años? Así que pienso que ahora, de alguna manera, van a decir, ‘Oye, Cena es rudo, es un tipo malo’. Y ahora van a decir, ‘Nos gusta. Vamos a decir todas las cosas que no deberíamos decir’. Y literalmente, van a hacerlo otra vez técnico. Lo volverán a vitorear. Es lo que va a pasar. Esa es mi predicción. No sé si ocurrirá, pero es mi predicción».