«The Awesome One» The Miz ha sido dos veces Campeón WWE y ocho veces Campeón Intercontinental. Estelarizó WrestleMania 27 venciendo a John Cena en defensa del título mundial. También luchó con The Rock. Indudablemente, es un futuro miembro del Salón de la Fama. No obstante, ninguno de estos momentos, ni otros que cualquiera podríamos señalar, es el favorito de su padre, George Mizanin, quien igualmente ha tenido sus ocasiones en la compañía.

Embed from Getty Images

► El momento favorito de George Mizanin

En realidad, el padre del Miz -dejando a un lado su choque con Shane McMahon en WrestleMania 35– prefiere cuando su hijo compartió un segmento con Pee-Wee Herman durante el episodio de Raw del 1 de noviembre de 2010; también estaba allí Alex Riley, entonces guardaespaldas del «Asombroso».

«Eso es lo que más le gusta a mi papá de todo lo que he hecho en la WWE. No es haber sido el evento principal de WrestleMania, ni haber ganado el campeonato de la WWE, no una, sino dos veces. Es haberme subido al ring y tener una discusión verbal con Pee-Wee Herman.»

«Más temprano ese día, su publicista dijo que no saldría como Pee-Wee, sino que Paul sería él mismo. No lo podía creer. Así que lo encontré y le pregunté, ‘¿Podemos hacerlo como Pee-Wee, por favor?’. Y él respondió, ‘Por supuesto’. En ese momento me emocioné mucho. Le pregunté, ‘¿Podemos hacer el «Sé lo que tú eres, pero qué soy yo?» ¿Y la palabra secreta?’ Sabía que funcionaría, especialmente si yo era el villano interpretando el chiste.

«Eso fue parte de mi infancia. Crecí viendo a Pee-Wee, incluso me puse el traje. Sabía que sería genial», revela The Miz a Justin Barrasso de Sports Illustrated.

¿Cuál es tu momento favorito de The Miz en WWE?