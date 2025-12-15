The Miz justifica el resultado de último combate de John Cena

Este sábado presenciamos el último combate en la ilustre carrera de John Cena, que tuvo como última escena al 17 veces Campeón Mundial rindiéndose ante la llave de Gunther en el reciente Saturday Night’s Main Event. Esta decisión sigue generando controversia, ya que algunos fans la ven como un gesto simbólico y un pase de antorcha, mientras que otros simplemente están furiosos porque sostienen que Cena debió quedar «mejor parado».

► The Miz reconoce el legado de John Cena

The Miz apareció en el post show del reciente Saturday Night’s Main Event para hablar sobre la última lucha de John Cena y sostiene que esta fue la manera correcta de terminar la ilustre carrera de Cena, quien ahora deja la lucha libre profesional como el 17 veces campeón mundial de la WWE, ostentando el récord. El veterano fue sincero en sus palabras y habló fuera de personaje, a la vez que resaltó que Gunther es el futuro de la WWE, y que el 17 veces Campeón Mundial se esforzó por hacerlo notar durante su última lucha.

«Es exactamente lo que debería haber sucedido en este último combate contra John Cena… El hombre indicado recibió la llamada. GUNTHER recibió la llamada y triunfó. Puede que lo abucheen, pero se lo merece. He estado en el ring con él; ellos no. Sé que está listo para esta presión. Está listo para ser quien noqueó a John Cena, quien hizo que John Cena se rindiera. Ahora, Monday Night Raw, estoy deseando ver qué pasa después».

«Si ves a GUNTHER, él es el futuro, te guste o no. La gente dice: ‘Pero tiene más de 30 años’. Este tipo está en su mejor momento. He luchado con él. He estado en el ring con GUNTHER. Sé lo letal, lo dañino que puede ser. Y también sé que ¿quién me hizo un técnico cuando luché con él? GUNTHER».

A pesar de que The Miz ha sido uno de los personajes más odiados de la WWE, e incluso durante el reciente Saturday Night’s Main Event hizo una aparición especial recordándole al público que fue el hombre que lo derrotó en WrestleMania 27 para ganarse los abucheos. Sin embargo, al momento de reconocer a su antiguo rival, lo hizo con total sinceridad y justifica la decisión de rendirse por primera vez en más de dos décadas.