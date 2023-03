The Miz iba a tener una historia con The Ultimate Warrior

En el episodio más reciente de Monday Night RAW, The Miz anunció que será el anfitrión del próximo evento magno de WWE en Los Ángeles. Para celebrar esta noticia, el luchador llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas en TikTok, donde reveló una curiosa historia descartada que tenía planeada para uno de los eventos de Road to WrestleMania.

La idea consistía en que The Miz ganara el Campeonato Intercontinental y lo convirtiera en el título más prestigioso y relevante de la empresa, para lo cual tendría que derrotar a todos los ex campeones Intercontinentales posibles (algo similar a lo que intentó Chris Jericho en AEW con el de ROH).

La propuesta era que en WrestleMania se llevara a cabo un gauntlet match, donde varios ex campeones rodearan el cuadrilátero para y cuatro de ellos fueran elegidos para enfrentarse a The Miz.

“La idea habría sido elegir a cuatro de ellos y derrotar a todos ellos. Cuando pareciera que tenía la victoria, la música de The Ultimate Warrior sonaría en los altavoces y sería la última persona en participar. Al final de esa lucha él me habría derrotado por el Campeonato Intercontinental. Habría sido genial, pero no hubo forma de hacerlo posible“, comentó el Asombroso.