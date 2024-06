The Miz: «Garantizo WrestleMania en Cleveland si…»

WWE tiene ahora mismo dos fechas programadas en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. La más destacada es SummerSlam 2024, razón por la cual Johnny Gargano, natural de la misma, está emocionado por el gran evento del verano en la compañía. La otra es el episodio de SmackDown que se llevará a cabo el día anterior. Cabe mencionarse que el Premium Live Event será en el Cleveland Browns Stadium mientras que el programa de la marca azul se emitirá desde la Rocket Mortgage FieldHouse.

► WrestleMania en Cleveland si…

Quien también es oriundo de Ohio -concretamente, de la ciudad de Parma, cercana a la misma Cleveland- es The Miz, uno de los dos Campeones Mundiales de Parejas. Y él no solo estará ilusionado con «The Biggest Party of the Summer» sino que eleva la apuesta hablando de una posible próxima edición de WrestleMania en la ciudad. Con una condición: que contruyan un estadio adecuado. Esto debido a que en este estado no sería lo más adecuado realizar un evento al aire libre.

«Me encantaría, especialmente si conseguimos una cúpula. Si conseguimos una cúpula, garantizo que tendremos WrestleMania en Cleveland. Tienes que tener una cúpula. Tienes que conseguir una cúpula. Sé que la gente dice, ‘Somos una ciudad de clima frío.’ Yo no soy un tipo de clima frío. No lo soy. Quiero una cúpula», dijo Miz en 96.5 KISS FM.

Echemos un vistazo a otros grandes shows de WWE en Cleveland:

SummerSlam 1996 (- Gund Arena

(- Gund Arena King of the Ring 1999 – Gund Arena

– Gund Arena Survivor Series 2004 – Gund Arena

– Gund Arena Unforgiven 2008 – Quicken Loans Arena

Money in the Bank 2015 – Quicken Loans Arena

Fastlane 2016 – Quicken Loans Arena

Cabe mencionarse también, por completar la información, que WrestleMania 41 ha sido anunciado para realizarse en la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada los días 19 y 20 de abril de 2025.