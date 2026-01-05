The Miz finalizó el 2025 con un terrible récord

The Miz cerró su 2025 en televisión de la peor manera que podía haber imaginado, ya que fue derrotado y humillado por Joe Hendry en una lucha con temática navideña durante el último SmackDown del año, en la que también participaron Akira Tozawa y R-Truth. Días después, perdería sendos combates contra Carmelo Hayes durante los eventos en vivo no televisados dentro de la gira de fin de año que realizó la WWE.

► The Miz no ganó ni un solo combate en el 2025

Si analizamos simplemente los resultados, The Miz cerró lo que fácilmente podría ser el peor año de su carrera en la WWE, ya que según las estadísticas de combates de Cagematch.net, el autoproclamado «A-Lister» no ganó ni un solo combate individual en todo 2025, ni en televisión ni en eventos en vivo, sumando un total de 18 derrotas.

The Miz Comenzó el año con una mala racha con una derrota ante Sami Zayn en Raw en enero, y las cosas solo empeoraron tras su paso a SmackDown ese mismo mes. Miz no pudo contra rivales como LA Knight, Jey Uso y Jimmy Uso, y posteriormente sumaría derrotas ante Jacob Fatu, Je’Von Evans y Aleister Black. Durante los eventos no televisados, The Miz también se enfrentó a nombres como Cody Rhodes, Joe Hendry y Carmelo Hayes.

A nivel de equipos le fue un poco mejor al «A-Lister», ya que durante un tiempo formó equipo con Carmelo Hayes en una breve dupla llamada «Melo Don’t Miz» y consiguió algunas victorias, incluyendo aquellas sobre The Motor City Machine Guns y Fraxiom. Pero esa alianza fracasó semanas después de su formación y The Miz volvió a su espiral descendente.

The Miz se adentra ahora en 2026 continuando con su racha de derrotas (en combates no televisados contra Carmelo Hayes) y una rivalidad naciente contra Randy Orton, quien regresó en el último SmackDown. De seguir así, el ex Campeón Mundial estará a un paso de cumplir dos años sin victorias a nivel individual, considerando que la última que obtuvo fue ante JD McDonagh el 18 de febrero de 2024.