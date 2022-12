The Miz y Dexter Lumis se medirán en una lucha de escaleras en lo que se supone que será el final de una extensa rivalidad, en la que también se ha visto involucrado Johnny Gargano. Lumis derrotó a Miz para obtener un contrato con WWE, y también tomó el dinero que le debía por sus servicios, por lo que esta lucha será un «doble o nada», dado que serán dos maletas de dinero, las que estarán suspendidas sobre el cuadrilátero.

► The Miz y Johnny Gargano generan expectativa por la lucha de escaleras

Hace pocas horas, Johnny Gargano recurrió a su cuenta de Twitter para replicar el anuncio de WWE en relación a la lucha de escaleras que sostendrán The Miz y Dexter Lumis, que tiene la etiqueta de «Ganador se lo lleva todo». El dos veces campeón Grand Slam respondió a Johnny Gargano de una manera muy particular, afirmando que una lucha de este tipo no es nada nuevo para él, e incluso ha podido ganarla en múltiples ocasiones.

WINNER TAKE ALL LADDER MATCH TOMORROW NIGHT! #WWERaw 💰💰 pic.twitter.com/n7nC12En5j — Johnny Gargano (@JohnnyGargano) December 19, 2022

«¡NOCHE DE LUCHA DE ESCALERAS DE GANADOR SE LO LLEVA TODO!»

I know a thing or two about ladder matches 😎 pic.twitter.com/kMiOgEuBCR — The Miz (@mikethemiz) December 19, 2022

«Sé un par de cosas sobre las luchas de escalera»,

Johnny Gargano centró su atención en The Miz luego de descubrir que este último estaba engañando al público por los supuestos ataques que estaba recibiendo por parte de Dexter Lumis, cuando en realidad había acordado un pago con él. Evidentemente, al descubrir esta situación se produjo esta rivalidad, con Gargano aliándose a quien fuera su compañero en NXT.