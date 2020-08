The Miz elige a la próxima gran Superestrella de WWE

The Miz ha sido el invitado estrella al podcast norteamericano In the Kliq Pro Wrestling Podcast y ha detallado cómo compagina su vida como Superestrella WWE con la paternidad, además de darnos pistas acerca de quién cree él que será la próxima Superestrella que despunte en la competición individual en WWE.

► The Miz: "Me estoy divirtiendo mucho"

The Miz habló de esta manera cuando le preguntaron acerca de lo que significa ser padre:

"Mientras me siga divirtiendo como lo estoy haciendo y siga teniendo las oportunidades para hacer lo que estoy haciendo... mientras sea capaz de poder seguir dando a mis chicas el tiempo que necesitan y se merecen, y mientras me sigan queriendo como están haciendo, todo estará bien. "De eso se trata, se trata de la familia. Ellas son lo primero y yo no quiero ser un padre de esos que siempre están fuera de casa. Quiero ser un padre que esté allí para guiarles y ayudarles en todo lo que necesiten".

► The Miz confirma los rumores sobre Daniel Bryan entrando en el equipo creativo de SmackDown

"Él no me va a escribir las historias. Daniel Bryan es un gran talento pero ¿le voy a dejar que me escriba cosas? Absolutamente no; ¿le voy a dejar que me sugiera cosas? Claro que sí; ¿le haré caso? Seguramente no. "Para ser honestos Daniel Bryan tiene una gran mente para este negocio; nada más que hay que ver en la gran estrella en que se ha convertido, en gran parte gracias a mi. No sé si realmente quiere ser creativo cuando acabe su carrera y tampoco sé de qué trata su trabajo exactamente en la actualidad, pero tiene un talento inmenso y a buen seguro que hará de nuestro show algo mejor, aunque me duela decirlo."

► Morrison será oro puro cuando regrese a la competición en solitario

"Yo no influí en la decisión de Morrison de volver a WWE, fue él el que lo decidió solo. Ahora trato de ayudarle al máximo porque es mi mejor amigo. Creo que haberle traído de vuelta ha sido muy bueno también para mí porque he conseguido mejorar a su lado. El saca lo mejor de mi dentro de ring y no hay nadie que piense como John Morrison entre las cuerdas. "Tiene un talento inmenso y creo que será la gran revelación de WWE cuando regrese a la competición individual y seguro que llegará a ser Campeón Universal o Campeón Mundial. Creo que se lo merece y que tiene talento para eso y más".

No olvides acompañarnos en la cobertura en vivo de Friday Night SmackDown, que presentará la lucha entre Big E y John Morrison. Además, una campal femenil con luchadoras de las tres marcas para buscarle retadora a Bayley.

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.