La rivalidad entre The Miz y Dexter Lumis vivió su segundo combate, en un duelo de escaleras de «todo o nada», donde el dinero que Johnny Gargano y Lumis le quitaron, además de otra cantidad similar, fueron el premio en juego.

Fue así que ambos luchadores se enfrentaron en un combate donde el ganador se llevaría todo, lo cual sin duda era misión complicada para el también actor de Hollywood.

La lucha fue complicada como era de esperarse para ambos luchadores, especialmente para Miz, quien se vio superado por momentos por el enigmático luchador.

Aunque el Asombroso nunca se hizo menos y sacó fuerzas de flaqueza para esta a la par de sur rival que parecía resistir todos los embates.

Miz luchó con todo para escalar la escalera una y otra vez, tanto para tomar el premio como para evitar que Lumis consiguiera el premio, en lo que se convirtió en un combate de resistencia.

Buscando dejar fura de combate a su rival, lo aprisionó en una escalera y le comenzó a aventar cosas encima, para intentar que ya no pudiera levantarse para evitar que volviera a subir la escalera.

El Asombroso incluso atacó a Gargano que estaba en ringside, buscando dejarlo fuera de combate de igual forma. Pero esta distracción le costó cara, pues Lumis pudo reaccionar; aunque parecía que iba a terminar con su rival, el Asombroso consiguió escapar de un vuelo de Dexter desde una escalera.

Pero cuando Miz intentó tomar el dinero de las alturas, Lumis lo derribó; sin embargo, apareció Bronson Reed quien hizo su regreso a WWE, par ayudar a al actor a ganar el dinero.

►El regreso de Bronson Reed a WWE

Después que en agosto de 2021, Bronson Reed fue despedido de WWE, el luchador estuvo como independiente todo ese tiempo, incluso siendo parte de Impact y NJPW.

Ahora ha vuelto a WWE, pero ya no en NXT si no como parte del elenco principal y aliado a The Miz.