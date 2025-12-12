The Miz: «Le debo mucho a mi amigo John Cena»

«El Asombroso» The Miz habla en profundidad sobre John Cena mientras «El Mejor de Todos los Tiempos» se acerca al último combate de su carrera en la WWE.

► En palabras de The Miz

“Muy bien, una gran semana para WWE. Tenemos el último show de John Cena este sábado, Saturday Night’s Main Event en Peacock. Y aquí está alguien que sin duda ha tenido historia con John Cena.

Un poco de historia, sí. Siento que he sido… digamos, ignorado, por así decirlo, porque creo que tengo una de las historias más importantes con John Cena. He sido campeón en parejas con él. Le gané en el evento estelar de WrestleMania. He tenido varios WrestleMania con John Cena. ¿Cuánta gente puede decir eso? Literalmente el inicio de mi carrera entera estuvo conectado con John Cena. Y siento que hemos tenido como 15 o 20 años de rivalidades sin parar. Y hace dos años estaba en el ring, creo que fue en el Barclays, haciendo pareja con él, cerrando un círculo completo. No pensé que esa sería mi última lucha con John Cena, pero supongo que así será. Es un poco decepcionante. Un poco… es una de esas cosas. Recuerdo cuando empezó todo esto de “me retiro en un año”. Yo fui la primera persona, literalmente la primera, en levantar la mano y decir: ‘Quiero enfrentar a John Cena. Quiero una última lucha contra John Cena. Miz vs Cena’. Y nunca se hizo realidad.

Podría sentarme y decir: ‘Fue por esto o lo otro’, pero no sé qué fue. ¿Quizá los fans no lo pidieron realmente? Porque vi a AJ Styles tuitear, luego Cena respondió y así es como surgen estos combates. Así es como podrían haberlo hecho. Todo lo que tenía que hacer era tuitear, y lo único que necesitaba era que mis fans me apoyaran y pidieran ese combate y fueran vocales. Eso era todo lo que necesitaba. Bueno… supongo que mis fans no hicieron eso. Así que los culpo a ellos. Sorprendente, ¿verdad? Fui con todo el mundo. No es que me dijeran que no directamente. Había momentos en los que podría haber ocurrido, ¿sabes? Y pasan cosas en esta industria que nadie sabe, y tampoco necesitan saber. Hubo un momento en el que podía pasar… y luego ese momento desapareció por ciertas circunstancias. Y nunca volvió.

Podría estar enfadado, podría decir: ‘Estoy molesto’. Pero llevo suficiente tiempo en WWE como para saber que pasan cosas. Efectos dominó. Si algo cambia aquí, y esto va por otro lado, lo otro ya no puede hacerse. Así que no me enfado. Pienso: ‘Vale, ¿cómo puedo sacar lo mejor de la situación? ¿Qué puedo hacer para hacer lo mejor posible?’ Eso es lo único que puedo controlar.

Y mira, me da rabia que digas que no he recibido mi reconocimiento por mi historia con Cena, porque para mí… Mira, una de las mejores cosas que ha hecho WWE en los últimos diez años fue la rivalidad que Maryse y yo tuvimos con John Cena y Nikki Bella, cuando hicimos esas imitaciones en “Total Bellas”. Eso fue de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida. Él estuvo perfecto en ese show, debería haber ganado un Emmy por eso. Cuando empezó a formarse esa historia, los fans NO querían ese combate. “¿Cena en un combate mixto? No quiero esto”. Y nuestro trabajo fue hacer que la gente LO QUISIERA. Y cuando llegó WrestleMania, éramos el tema del que todo el mundo hablaba. Y el combate fue candidato a combate de la noche. Un combate mixto, y no se suponía que eso pudiera pasar en aquella época. Pero pasó. Y al día siguiente salimos Maryse y yo disfrazados de Nikki y John, y el sitio se vino abajo. Creamos algo. Y mérito para Nikki y John, porque nos dejaron hacer lo que quisiéramos. Eso es lo genial. Muchos babyfaces no quieren eso. No quieren que te burles de ellos, no quieren quedar mal, no quieren que “te pases de listo”. John siempre ha sido un libro abierto: “Si vienes a por mí, yo voy a ir a por ti”.

La idea de imitar Total Bellas vino de un escritor creativo. Y al principio pensé: “No creo que funcione”. En el coche, viajando a la siguiente ciudad, empecé a practicar la voz de Cena, Maryse empezó con la de Nikki, y no podíamos dejar de reírnos. Y cuando WWE nos dijo que traerían al equipo REAL que filma Total Bellas, dijimos: “Vale, esto puede ser grande”. Maryse y yo empezamos a improvisar, y salió increíble. Hasta hoy me sigo riendo cuando veo esos segmentos. Creo que aquello también ayudó para que nos dieran Miz & Mrs. Queríamos un reality sin drama, enfocado en la comedia, y la gente lo adoró. A día de hoy aún me preguntan cuándo llega la temporada 4. La gente no sabe lo duro que es hacer esos shows.

Sobre John Cena… sí, estaré en el show del sábado. ¿Si tendré un momento privado con él? Seguro que estará todo el día hablando con todos. Es muy humilde, aunque no lo parezca. Para él un show dedicado a él es raro. Si fuera yo, The Miz, intentaría hacer que el show fuera sobre mí, porque eso es lo que siempre hago. Y voy a intentarlo.

La gente dice que siento que llevo allí toda la vida. Depende de cómo lo cuentes: Tough Enough en 2004, contrato en 2005, debut como presentador en 2006. Después de Tough Enough me ofrecieron otro reality justo cuando WWE me dijo que probablemente me firmarían. Pensé: ‘Haré un mes de este programa para mantenerme en TV mientras entreno’. Y así lo hice. Luego me mandaron a Deep South Wrestling, en Georgia. Entrenábamos en un local de un centro comercial. Nuestro objetivo era vender todas las entradas del territorio. Y lo hicimos: primer show sold out, segundo sold out… Yo fui el primer campeón de peso pesado allí. Luego Paul Heyman me llevó a Ohio Valley Wrestling. Yo era babyface, pero allí no funcionó. Paul me dijo: “¿Sabes por qué no funciona? Porque eres heel”. Me escribió mi primer promo de heel… y desde entonces he sido heel toda mi carrera. Y tenía razón.

He sido babyface algunas veces, pero mi personaje funciona mejor como heel. Un heel puede perder y hacer que lo olvides en segundos. Un babyface no. Ahora tengo tantos años de carrera que da igual lo que haga: la gente me respeta. Aunque sea el villano, muchos me apoyan porque me conocen desde hace 20 años. Así que ahora mi trabajo es leer a la audiencia y darles lo que necesitan: si quieren abuchearme, lo haré fácil; si quieren animarme, también puedo llevarlos ahí. Es egocéntrico decirlo, pero soy The Miz: puedo darles lo que la audiencia necesite.

El sábado, veremos lo que pasa. Nadie sabe nada hasta el mismo día, eso es lo bonito de WWE.

Sobre John Cena, ¿algo que la gente no sepa? Creo que ya lo saben todo. Habla mandarín, lo saben. Es el primero en llegar y el último en irse, lo saben. Es genuino, sabio, increíblemente inteligente. Es una persona humilde, trabajadora, y le debo muchísimo, no solo en la lucha libre sino en la vida. No solo he podido enfrentarme a él, sino aprender de él y llamarlo amigo.

¿Arrogancia o humildad para salir desnudo en los Óscar? No es arrogancia. Es tener huevos… literalmente. Imagínate: tienes a lo mejor de lo mejor de Hollywood ahí sentado, tus iguales. En WWE él es THE John Cena, pero allí no lo era. Y aun así salió así, delante de todos, y funcionó porque es John Cena.”