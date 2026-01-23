The Miz consideró renunciar a su sueño en WWE

The Miz es hoy en día uno de los luchadores más veteranos que tiene el elenco de la WWE, y ha vivido toda clase de sucesos allí, desde el éxito hasta el fracaso, con algún hecho anecdótico en algún rato, como cuando lo echaron del vestidor por comer pollo.

► The Miz se mantuvo firme

Durante una entrevista con «Insight with Chris Van Vliet», The Miz reveló que en ocasiones consideró renunciar a su sueño de convertirse en luchador, y también reflexionó sobre situaciones similares a lo largo de su carrera, desde sus inicios en la lucha libre hasta su participación en «The Challenge», un spin-off del reality «The Real World»; sin embargo, se mantuvo firme en su deseo de seguir adelante, y evidentemente ha tenido su recompensa.

«Primero, entrar en la WWE, que me echaran del vestuario. ‘¿Qué hago aquí? Soy un hombre adulto’. Voy al baño con los fans. Los fans dicen: ‘Oye, creo que vi a The Miz entrando en un cubículo’. Y mientras tanto, mi música está a punto de sonar en cinco minutos. ¿Alguna vez quise renunciar? Sí, pero no lo hago«.

«Muchas veces pensé: ‘¿Por qué haces esto? ¿Qué estamos haciendo?’. ‘Si te echan del vestuario, no te van a enseñar dentro del ring’. Pero seguí adelante, porque pensaba: ‘Sé que puedo con esto’«.

Al final, el esfuerzo de The Miz dio sus frutos, siendo el primero en convertirse en un Campeón Grand Slam en dos ocasiones, aparte de otros reconocimientos, que seguramente le valdrán un sitio en el Salón de la Fama WWE cuando se retire. Sin duda, sería un premio a la tenacidad.