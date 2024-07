The Miz celebra el presente de WWE: «Nunca…»

El dos veces Campeón WWE y ocho Campeón Intercontinental, «The Awesome One» The Miz, trabaja en la compañía desde 2004 y dos décadas después celebra su éxito. No el suyo, que lo ha tenido, como pocos en ese lapso de tiempo, hablamos de un futuro miembro del Salón de la Fama, quien todavía tiene mucho tiempo por delante para seguir triunfando, sino el de el otrora Imperio McMahon. Más concretamente, el buen estado del roster y de las Superestrellas que están en un gran momento.

► El estado actual de la WWE

«Me encantaría enfrentarme a DIY. Creo que son trabajadores tremendos. Es una de esas cosas. Estos eventos premium en vivo (PLE) son muy difíciles de conseguir porque tenemos tantas superestrellas importantes. Miras cuántas personas ahora mismo están, como decimos, ‘over’. ‘Over over’ con la multitud. Puedo nombrar probablemente a 15. Es lo más que he visto en toda mi carrera de 20 años. Los PLE están agotados. Los eventos en vivo están agotados. La mercancía se está vendiendo como pan caliente. La multitud está en su punto más alto ahora mismo. Las luchas han estado en llamas en cada PLE, y son estas historias las que están llegando a buen término. Quiero ser parte de SummerSlam, pero entiendo y comprendo lo que está pasando», dice Miz en Against All Odds with Cousin Sal.

Atendiendo al presente, el veterano va camino de ser el anfitrión de SummerSlam, que se hará este próximo 3 de agosto en su ciudad natal, Cleveland. No es lo mismo que tener un combate –poco después de perder el título él mismo hablaba de intentar recuperar el Campeonato Mundial de Parejas entonces– pero es bien sabido que The Miz sabe brillar en cualquier papel que tenga en un evento. Tampoco sería la primera vez que no teniendo una lucha acaba entrando en acción.

¿Qué piensas de la carrera de The Miz en WWE? ¿Y del elenco actual?

