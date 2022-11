The Miz cae por culpa de Lumis, Gargano revela la verdad

Después de que The Miz fuera golpeado por Roman Reings, el Asombroso buscó evitar la lucha con Mustafa Ali; sin embargo, éste le calentó la cabeza y el combate se mantuvo.

Fue así que ambos luchadores subieron al ring para enfrentarse en un mano a mano, después que en las últimas semanas han tenido un par problemas.

Ali y Miz intercambiaron castigos y golpes por todos lados. Mustafa intentando burlarse por el tamaño de sus «bolas», cada que pudo.

El combate fue parejo y los dos gladiadores dejaron todo en el ring, pese a que el Asombroso todo el combate se dolió por el golpe en la mandíbula que le dio el Campeón de WWE.

Dexter Lumis apareció para intentar a atacar a Miz, quien apenas consiguió escapar, pero Ali terminó por acomodarle una patada y luego un 450 al Asombroso para llevarse el combate.

Una vez más, la intervención de Lumis le costó la victoria a The Miz.

Johnny Gargano dio una entrevista, donde contó que cuando Lumis fue despedido, The Miz se aprovechó de la situación.

Y después aseguró que tenía una grabación donde el Asombroso había pagado a Dexter para que éste lo atacara, para crear un escándalo a su favor.

Pues ya sabemos por qué Dexter Lumis ataca a The Miz. Miz le debe dinero a Dexter Lumis y le está pagando los ataques para sentirse relevante. What the fuck. #WWERAW pic.twitter.com/8bEDFM3Fju

— Luigi (@LuigiWrestling) November 1, 2022