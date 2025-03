The Miz analiza la importancia de estelarizar WrestleMania

The Miz es uno de los más veteranos en el elenco actual de la WWE y regularmente ha sido un elemento fijo dentro de los eventos de WrestleMania, e incluso estelarizó WrestleMania 27 cuando defendió su campeonato WWE contra John Cena, llevándose la victoria. Sin embargo, este año, parece su camino hacia el evento luce mucho más incierto que en las ediciones anteriores.

► The Miz, sin saber si irá a WrestleMania 41

A pocas semanas de WrestleMania 41, The Miz mantuvo una conversación con Alistair McGeorge de Metro.co.uk sobre su posible participación en el evento más importante del año, con el ex Campeón WWE señalando que en este punto no es fácil no saber si estará en el programa. No obstante, valoró la idea de formar parte del estelar del evento.

«¡No! ¡No, no es fácil! ¿En serio? Como superestrella de la WWE, si tu objetivo no es estelarizar WrestleMania y ser el campeón WWE o el campeón mundial de peso completo, entonces no deberías estar aquí. Así que mi objetivo siempre es lograrlo. Si las cosas no salen como deberían, créeme que estoy haciendo todo lo posible para intentar llegar a ese nivel que creo que puedo ofrecer. Y creo que todavía puedo rendir a ese nivel. Es solo que, ya sabes, a veces las cosas no salen como deberían.»

Actualmente, The Miz está en alianza con Carmelo Hayes en Friday Night SmackDown, pero más allá de las regulares apariciones que ha tenido en la programación semanal, no parece tener una rivalidad de consideración que le valga un lugar en el cartel de WrestleMania 41, y no sería nada extraño que termine formando parte de la batalla campal en honor a Andre the Giant.