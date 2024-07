The Miz agradece los recientes elogios de John Cena

«The Greatest of All Time» John Cena calificó a «The Awesome One» The Miz como la Superestrella de WWE más infravalorada de la historia. Mientras hablaba recientemente con Wrestlerant Radio, le pidieron al dos veces Campeón WWE que compartiera sus pensamientos sobre las palabras del 16 veces Campeón Mundial.

► The Miz contesta a John Cena

«Me siento honrado. Sabes, cuando escuchas, siempre lo llamo el GOAT (el mejor de todos los tiempos). Creo que es el mejor de todos los tiempos. Por lo que pudo hacer durante tanto tiempo, y lo bueno que realmente es en el ring. Como, sabes, puedo sentarme aquí y puedes ser un fanático y puedes ver a John Cena y no puedo explicarte lo bueno que es ahí dentro. Puedes verlo y decir, oh, es realmente bueno. Pero lo que es capaz de hacer y de conectar con una audiencia es algo que no he visto en nadie más. Sabe qué hacer y cuándo hacerlo cuando está en el ring contigo para llevar a la multitud a donde él quiere que estén. Es una cosa muy difícil de hacer. Es un talento que John Cena tiene. Y que él diga que soy la superestrella más subestimada de la historia, significa mucho porque, sabes, he estado en el ring con él. He encabezado WrestleMania con él.

«Hemos hecho muchas cosas, quiero decir, el año pasado en WrestleMania, el día después, estoy allí haciendo un, no puedes ver, este es mi mayor rival, ¿verdad? John Cena. Estoy haciendo el ‘no puedes verme’ con él y haciendo un AA con él en el ring. Si me hubieras dicho, ya sabes, hace 15 años que un día haciendo AAs y chocando los cinco con John Cena y dándole un abrazo, que él estaría en mi documental diciendo que estoy infravalorado, habría dicho, eso no va a pasar. Simplemente no va a pasar. Pero que él sea parte de mi documental, dice mucho sobre él porque este tipo es una estrella de cine consagrada.

«Está trabajando, tiene Peacemaker, tiene todos estos logros que ha estado haciendo y encontró tiempo para mí para mi documental. Pienso mucho en él, y me encanta el hecho de que regrese para un WrestleMania más, pero no solo eso, va a hacer un montón de otras fechas, sabes, y me alegra que esta generación también pueda aprender de él. Como siempre trato de enseñar lo que él me enseñó y lo que Randy Orton me ha enseñado. Trato de, dar lo que he aprendido de ellos a las generaciones venideras, pero en realidad estar en el ring con él es algo incomparable. Estoy emocionado por la nueva camada de talento que tiene la oportunidad de hacer eso.»

