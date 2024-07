«The Last Dance»: RVD quiere enfrentar a Cena

Con el retiro de John Cena a la vuelta de la esquina, las expectativas día a día crecen.

Puesto que sea o no parte de la campaña expectativa, cada vez se suman más voces de los antiguos rivales de Cena en sus 22 años de carrera en WWE.

Se suma uno más a la fila de contendientes para «The Last Dance» de Cena: Rob Van Dam.

Alguien que estuvo en un punto crítico de la historia del «The Chain Gang Soldier», fue RVD, quien canjeó su maletín de dinero en el banco: retó a Cena para One Night Stand 2006.

Esa noche, ante una multitud purista de la lucha libre estadounidense, Cena recibió el odio que sólo recibiría un luchador concebido como producto para los más acérrimos del deporte.

Recordemos que en esa época el luchador tenía un personaje más bueno que una lechuga y la afición de esa noche no quería eso.

Cuando RVD se coronó Campeón de la WWE, estallaron en algarabía los aficionados congregados en el Hammerstein Ballroom.

Si no fuera por la suspensión que recibió RVD por ser arrestado por posesión de drogas. La rivalidad entre Cena y RVD tal vez se hubiera estirado más.

Lo anterior no quita que RVD es uno de los rivales clásicos que deberían estar en la gira de retiro de Cena el próximo año.

►RVD versus John Cena: One More Time

Sería en un clip de su pódcast: «1 Of A Kind With RVD», titulado: «Rob Van Dam Talks HIS Van Terminator vs. Shane McMahon’s Coast-To-Coast», donde «Mr. ECW» haría una declaración de intenciones.

«Espero que me llamen de vuelta para una revancha con Cena. Sería muy genial. No sé si lo saben, pero sé que podría hacerse ese combate. No lo dudo».

La gira de despedida de John Cena que terminará al termino del próximo año, contará con catálogo de luchadores prometedores.

Desde figuras del pasado, presente y como no, del futuro del negocio.

Es de esperar que las ventas de boletos se disparen, de hacer bien las cosas, la gran e tiene ante sí un negocio redondo el próximo año.

A continuación, te dejamos el vídeo del pódcast donde RVD dijo lo anteriormente citado.