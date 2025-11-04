The Kabuki Warriors vencen a Bayley y Lyra Valkyria, apuntan al Campeonato de Parejas

El enfrentamiento entre The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) contra Bayley y Lyra Valkyria fue un combate bastante intenso, donde ambos equipos buscaron la victoria para intentar colocarse como retadoras al Campeonato de Parejas.

El duelo comenzó con un ritmo parejo. Lyra mostró técnica ante Asuka con rápidas patadas, mientras que Bayley impuso fuerza frente a Kairi. El intercambio de relevos mantuvo el control dividido hasta que las Kabuki tomaron ventaja con su trabajo en equipo.

Asuka aplicó un suplex a Lyra en ringside, debilitándola antes de que Bayley tomara el relevo y contraatacara con energía. La campeona aplicó un Sunset Flip contra la esquina y un relevo para Lyra, quien conectó un Leg Drop desde las alturas. Sin embargo, la coordinación japonesa volvió a marcar la diferencia, y la ofensiva cambió completamente a favor de las Kabuki Warriors.

► Momentos claves

Cuando Bayley discutía con Asuka, Kairi Sane aprovechó para conectar un Double Stomp sobre Lyra. Bayley rompió la cuenta, pero fue sacada del ring por Asuka, quien después empujó a Lyra contra su compañera. El caos permitió que Asuka cerrara el Asuka Lock para conseguir la victoria por rendición, asegurando un nuevo triunfo para las Kabuki Warriors.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Asuka y Kairi Sane se burlaron de sus rivales, pero la aparición de Charlotte Flair y Alexa Bliss cambió el panorama. Esto parece ser un guiño claro a lo que podría venir entre ambos equipos con los títulos en juego.