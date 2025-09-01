The Kabuki Warriors levantan la mano rumbo al Campeonato de Parejas

por

Las Kabuki Warriors siguen demostrando que son una de las duplas más dominantes de la división femenina. En esta ocasión, Asuka y Kairi Sane derrotaron de forma contundente a Roxanne Perez y Raquel Rodríguez, enviando un mensaje claro: están listas para ir por el Campeonato de Parejas.

La velada comenzó con un momento de tensión que rápidamente se transformó en unidad. Iyo Sky se acercó a Asuka y Kairi para disculparse por lo ocurrido la semana pasada. “Son cosas que pasan en familia”, respondió Asuka con una sonrisa, antes de asegurar que junto a su compañera se encargarían de The Judgment Day sin necesidad de ayuda.

Ya en el combate, la dupla japonesa mostró su experiencia y química sobre el ring. Pese a los intentos de dominio de Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez, quienes castigaron duramente a Kairi durante buena parte del encuentro, la resistencia de la “Pirate Princess” fue clave para dar el relevo a Asuka, que desató toda su ofensiva.

El final llegó cuando “The Empress of Tomorrow” bloqueó el Pop Rox de Perez y conectó una spinning heel kick antes de sellar la victoria con el temido Asuka Lock, obligando a “The Prodigy” a rendirse.

Con este triunfo, las Kabuki Warriors se posicionan como firmes contendientes al Campeonato de Parejas, dejando en claro que nadie en la división está preparada para enfrentarlas.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos