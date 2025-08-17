The Judgment Day se impone en Triplemanía XXXIII

The Judgment Day, integrada por Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez, con Roxanne Pérez en su esquina, salió victoriosa en su debut en Triplemanía XXXIII, al imponerse a la tercia conformada por Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice en una de las luchas más llamativas de la noche.

El encuentro de tercias mixtas mezcló humor, espectáculo y un alto nivel de estrellas que en cualquier otra función pudo haber encabezado el cartel. Para Niño Hamburguesa fue su primera exposición ante el público estadounidense, y no decepcionó: mostró carisma y velocidad pese a su complexión, generando gran conexión con los asistentes.

Uno de los momentos más peculiares ocurrió cuando Mr. Iguana sacó a la Yesca, lo que provocó que Finn Bálor respondiera con su propia versión de un títere, el “Mini Demon”. En respuesta, Niño Hamburguesa apareció con dos hamburguesas: se comió una y le dio otra a Bálor, distracción que permitió a Iguana atacar con una patada certera.

La acción incluyó vuelos espectaculares y la inesperada intervención de La Hiedra, quien atacó a Roxanne Pérez, aunque accidentalmente terminó golpeando a su compañera Lola Vice. Esa confusión fue aprovechada por Raquel Rodríguez, quien selló el triunfo con su devastadora Texana Bomb sobre Lola Vice.

El Judgment Day VENCE a Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Lola Vice tras la Texana Bomb de Raquel Rodriguez sobre Lola Vice, después de que La Hiedra atacase a Lola pero fuese también a por Roxanne Perez. Ganan los malos. #Triplemanía33 pic.twitter.com/juFHakNh0t — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) August 17, 2025