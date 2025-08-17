The Judgment Day se impone en Triplemanía XXXIII

por
AAA Triplemanía XXXIII

The Judgment Day, integrada por Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez, con Roxanne Pérez en su esquina, salió victoriosa en su debut en Triplemanía XXXIII, al imponerse a la tercia conformada por Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice en una de las luchas más llamativas de la noche.

El encuentro de tercias mixtas mezcló humor, espectáculo y un alto nivel de estrellas que en cualquier otra función pudo haber encabezado el cartel. Para Niño Hamburguesa fue su primera exposición ante el público estadounidense, y no decepcionó: mostró carisma y velocidad pese a su complexión, generando gran conexión con los asistentes.

Uno de los momentos más peculiares ocurrió cuando Mr. Iguana sacó a la Yesca, lo que provocó que Finn Bálor respondiera con su propia versión de un títere, el “Mini Demon”. En respuesta, Niño Hamburguesa apareció con dos hamburguesas: se comió una y le dio otra a Bálor, distracción que permitió a Iguana atacar con una patada certera.

La acción incluyó vuelos espectaculares y la inesperada intervención de La Hiedra, quien atacó a Roxanne Pérez, aunque accidentalmente terminó golpeando a su compañera Lola Vice. Esa confusión fue aprovechada por Raquel Rodríguez, quien selló el triunfo con su devastadora Texana Bomb sobre Lola Vice.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos