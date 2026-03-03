The Judgment Day reacciona tras derrota de Dominik Mysterio

El reinado de Dominik Mysterio como campeón intercontinental ha terminado oficialmente luego de que perdiera el título ante Penta en el reciente Monday Night Raw. El luchador de Ecatepec sorprendió a Dominik con un contundente Mexican Destroyer para lograr la cuenta de tres definitiva, logrando así su primer título en la WWE. Sin embargo, el momento no estuvo exento de controversia, ya que previamente Finn Bálor y JD McDonagh discutían en ringside en torno a si debían o no ayudar a «Dirty Dom», quien al final no recibió el apoyo esperado por parte de los miembros de The Judmgnent Day, como sí ocurrió en sus defensas previas.

► Dominik Mysterio perdió el Campeonato Intercontinental

Tras los eventos del reciente Monday Night Raw, los miembros de The Judgment Day no estaban nada contentos, y en el programa oficial de Raw Recap, a Raquel Rodríguez le preguntaron directamente sobre el ambiente en la casa club tras la derrota de Dominik. Su respuesta fue bastante mesurada.

“La casa club prefiere no hablar del tema por el momento. Muchas gracias por su consideración. Me gustaría centrarme en lo que pueda pasar la próxima semana y en cómo la Familia lo recuperará la próxima semana”.

Esto no es precisamente un tema del que el grupo quisiera hablar en este momento y ciertamente no aclara la situación entre Dominik y el resto del grupo, especialmente después de la decisión de Bálor de evitar la interferencia externa, lo cual aumenta aún más las tensiones a la interna de The Judgment Day, que ya solo cuentan con el Megacampeonato AAA como el único oro en sus vitrinas.

Puede que Judgment Day no quiera hablar de la derrota de Dominik, pero el silencio podría decir más que las palabras, y las cosas podrían tomar un giro en las siguientes semanas.