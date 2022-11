The Judgment Day derrotó a The OC de manos de Rhea Ripley

Rhea Ripley y Mia Yim finalmente se vieron cara a cara en un mano a mano, después de que a segunda se unió a The OC y sentenció a la poderosa integrante de The Judgment Day.

En Survivor Series WarGames, Mia que fue parte del equipo comandado por Bianca Belair, se llevó la victoria ante Damage CTRL y sus aliadas Nikki Cross y la misma Ripley; por lo que Rhea no dejaría las cosas de esta forma.

Fue así, que ambas gladiadoras se enfrentaron en un combate bastante reñido, pues ambas mostraron su poderío, dejando las cosas muy parejas, pues ambas estuvieron cerca de llevarse la victoria.

Sin embargo, Dominik subió al ring para distraer a Mia, lo cual fue efectivo, pero de la nada apareció AJ Styles, ocasionando que la lucha fuera suspendida. Finalmente, el resto de los dos grupos aparecieron en el cuadrilátero para enfrascarse en una campal.

¡La lucha se convirtió en un combate de 4 vs. 4! The O.C. vs. The Judgment Day. Sigue la mejor cobertura de #Raw solo en #SuperLuchas

👉 https://t.co/O4eImswXfg pic.twitter.com/NSeckfgbV8

— Superluchas.com (@Superluchas) November 29, 2022