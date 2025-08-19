The Judgment Day derrota a Mr. Iguana en su debut en RAW y Dragon Lee

El carismático luchador mexicano Mr. Iguana vivió una noche histórica al debutar de manera oficial en RAW, con lo que ya suma participaciones en las dos marcas principales de WWE. Sin embargo, su primera presentación en la marca roja estuvo marcada por la derrota y la brutalidad de The Judgment Day.

En un combate en parejas, Iguana hizo equipo con Dragon Lee para enfrentar a Finn Bálor y JD McDonagh, quienes contaron con el apoyo de Dominik Mysterio en ringside. El duelo fue dinámico, con intercambios de dominio desde el arranque: Dragon mostró técnica al controlar a McDonagh, mientras Finn y JD aprovecharon cada intervención de Dominik para inclinar la balanza a su favor.

Cuando Mr. Iguana entró en acción, encendió a la afición con una ofensiva explosiva que incluyó vuelos al exterior del ring junto a Dragon Lee. Incluso estuvo cerca de dar la sorpresa tras un conteo sobre Bálor, pero la experiencia del irlandés evitó la caída. El combate se convirtió en un auténtico caos con los cuatro gladiadores dentro y fuera del cuadrilátero.

El momento decisivo llegó cuando Dominik distrajo al réferi, lo que permitió a Finn aplicar unas patas y posteriormente rematar a Dragon Lee con su Coup de Grace, asegurando así la victoria para The Judgment Day.

Lejos de conformarse, el grupo continuó castigando a los mexicanos tras el encuentro. La situación provocó la aparición del Hijo del Vikingo, quien intentó nivelar las cosas, aunque terminó siendo doblegado y humillado. Finalmente, Dominik Mysterio posó con el Megacampeonato de AAA, recordando que su duelo ante Vikingo en Worlds Collide, programado para septiembre, será una de las citas más esperadas del calendario.

Vikingo shows up to attack the Judgement Day but Dom stands tall GIVE ME DOM 2 BELTS#WWERaw pic.twitter.com/rDtIrwpeR9 — CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) August 19, 2025