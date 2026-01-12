The Judgment Day gana la triple amenaza y va por el Campeonato Femenil de Parejas

por

La división femenil de parejas vivió una noche clave, pues tres equipos con estilos y trayectorias distintas se enfrentaron con un solo objetivo: asegurar una oportunidad por el Campeonato de Parejas. La tensión fue constante desde el arranque, con alianzas temporales y traiciones inevitables.

Entre la experiencia de The Kabuki Warriors, el momento ascendente de Bayley y Lyra Valkyria, y la agresividad de The Judgment Day, el combate se convirtió rápidamente en un terreno impredecible donde cualquier error podía costar la victoria.

El duelo comenzó con Asuka, Liv Morgan y Bayley intercambiando ofensivas, marcando el ritmo frenético que dominaría toda la lucha. Pronto, Roxanne Perez y Kairi Sane se sumaron al caos, con constantes cambios de dominio y cuentas interrumpidas.

La acción se trasladó a ringside, donde Kairi se lució con un Insane Elbow múltiple, mientras Asuka y Sane mostraban su habitual sincronía. Sin embargo, la confusión de luchadoras legales comenzó a jugar en contra de las japonesas, especialmente cuando una cuenta clara fue invalidada por el árbitro.

► Momentos clave

En los minutos finales, Lyra Valkyria y Bayley parecían tomar ventaja, pero una serie de interrupciones abrió la puerta para The Judgment Day. Morgan aprovechó el momento exacto para sorprender a Kairi con su ObLIVion y sellar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Liv Morgan y Roxanne Perez aseguraron su lugar en el próximo evento de RAW, donde enfrentarán a Rhea Ripley e IYO SKY por los Campeonatos por Parejas de Mujeres de WWE, en un choque que promete redefinir la división.

WWE Raw 12 enero 2026 Rhea Ripley Iyo Sky
WWE Raw 12 enero 2026 Rhea Ripley Iyo Sky
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos