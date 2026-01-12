The Judgment Day gana la triple amenaza y va por el Campeonato Femenil de Parejas

La división femenil de parejas vivió una noche clave, pues tres equipos con estilos y trayectorias distintas se enfrentaron con un solo objetivo: asegurar una oportunidad por el Campeonato de Parejas. La tensión fue constante desde el arranque, con alianzas temporales y traiciones inevitables.

Entre la experiencia de The Kabuki Warriors, el momento ascendente de Bayley y Lyra Valkyria, y la agresividad de The Judgment Day, el combate se convirtió rápidamente en un terreno impredecible donde cualquier error podía costar la victoria.

El duelo comenzó con Asuka, Liv Morgan y Bayley intercambiando ofensivas, marcando el ritmo frenético que dominaría toda la lucha. Pronto, Roxanne Perez y Kairi Sane se sumaron al caos, con constantes cambios de dominio y cuentas interrumpidas.

La acción se trasladó a ringside, donde Kairi se lució con un Insane Elbow múltiple, mientras Asuka y Sane mostraban su habitual sincronía. Sin embargo, la confusión de luchadoras legales comenzó a jugar en contra de las japonesas, especialmente cuando una cuenta clara fue invalidada por el árbitro.

► Momentos clave

En los minutos finales, Lyra Valkyria y Bayley parecían tomar ventaja, pero una serie de interrupciones abrió la puerta para The Judgment Day. Morgan aprovechó el momento exacto para sorprender a Kairi con su ObLIVion y sellar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Liv Morgan y Roxanne Perez aseguraron su lugar en el próximo evento de RAW, donde enfrentarán a Rhea Ripley e IYO SKY por los Campeonatos por Parejas de Mujeres de WWE, en un choque que promete redefinir la división.