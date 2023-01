The Judgment Day, aplaudidos internamente en WWE

En WWE gustó mucho el trabajo que hicieron The Judgment Day en el Raw de esta semana.

Lo vienen siendo cada semana desde que la facción dio comienzo pero The Judgment Day fueron algunos de los protagonistas del Raw de esta semana cuando ganaron un Tag Team Turmoil Match para posicionarse como contendientes al Campeonato Indiscutible de Parejas WWE para después encararse con The Usos. Y una vez terminado el programa, le enviaron un mensaje a todo The Bloodline. Va a ser realmente interesante lo que hagan ambos equipos si les dan la oportunidad. Además, Solo Sikoa venció a Dolph Ziggler en un mano a mano.

► The Judgment Day, aplaudidos por WWE

Y todo lo que , , y hicieron durante el show de la marca roja esta semana hizo que fueran aplaudidos internamente en la compañía, como informan nuestros compañeros de Fightful: “Las actuaciones de Judgement Day y Dominik Mysterio fueron elogiadas por muchos detrás del escenario“. Es una gran noticia para ellos que después de varios meses trabajando juntos no solo sigan mejorando su situación sino también recibiendo elogios. ¿Qué será lo próximo del Día del Juicio Final?

Dado que con los contendientes podríamos decir que ellos serán quienes destronen a Los Uso como campeones de parejas pero eso parece improbable. Pero de todas maneras veremos qué pasa cuando se enfrenten en una fecha que todavía no ha sido confirmada oficialmente. Puede que sea en Royal Rumble 2023 el 28 de enero.

¿Qué os parece lo que están haciendo The Judgment Day en la WWE?