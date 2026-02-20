The Inspiration se presentará en TJPW

Tokyo Joshi Pro Wrestling dio a conocer que la dupla de All Elite Wrestling, The Inspiration (Jessie Mckay y Cassie Lee) se presentarán en la magna función «Grand Princess 2026«.

► The Inspiration retará a Ober Eats

The Inspiration lanzó su desafío a través de el sitio X de TJPW, retando a la dupla de Ober Eats (Yuki Kamifuku y Wakana Uehara, quienes son las poseedoras del Campeonato de Parejas Princess y se proclamaron ganadoras del Max Heart Tournament.

Para el equipo de Jessie McKay y Cassie Lee, esta será su primera visita a TJPW y lo hará en uno de sus evento más importantes. Grand Princess 2026 en el Ryogoku Kokugikan el 29 de marzo.

Ambas australianas, la pareja participó en la WWE bajo los nombres de Billie Kay y Peyton Royce. Se presentaron como «Iconics» y ganaron el Campeonato Femenino de Parejas de WWE en WrestleMania 35 en 2019. Tras dejar la WWE, cambiaron su nombre a «The Inspiration» y aparecieron en Impact Wrestling (ahora TNA). Han ganado el Campeonato Mundial de Parejas TNA Knockouts en dos ocasiones.

Yuki Kamifuku manifestó su beneplácito por enfrentar a The Inspiration:

Mujeres hermosas.

Poseen belleza, fuerza y ​​fama a la vez… Los muros a los que nos enfrentamos deben ser lo más resistentes y altos posibles, ¿no?

Hasta el momento, el cartel para Grand Princess 2026 va como sigue:

TJPW «GRAND PRINCESS 2026», 29.03.2026

Tokyo Ryogoku Kokugikan

-. Special Tag Match: Yuka Sakazaki y KONOSUKE TAKESHITA vs. Hyper Misao y Super Sasadango Machine

-. International Princess Title: MIRAI (c) vs. Suzume

-. Princess Tag Team Titles: Yuki Kamifuku y Wakana Uehara (c) vs. Jessie McKay y Cassie Lee

-. Princess Of Princess Title: Miu Watanabe (c) vs. Yuki Arai