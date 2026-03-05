The IInspiration caen en su debut en AEW ante The Brawling Birds

Semanas atrás, The Brawling Birds —Jamie Hayter y Alex Windsor— irrumpieron con fuerza en la división femenil, acumulando victorias importantes y mostrando una química demoledora.
Por su parte, tras AEW Collision Grand Slam Australia 2026, Jessie McKay y Cassie Lee, conocidas mundialmente como The IInspiration (antes The IIconics en WWE), debutaron oficialmente en AEW, esto tras varos combates previos.
Sin embargo, el estreno estuvo lejos de ser ideal. Mientras realizaban su tradicional entrada bailando, fueron atacadas por sorpresa por Hayter y Windsor. La emboscada marcó el tono del combate.
► Momentos Clave
Las Brawling Birds dominaron prácticamente todo el encuentro. McKay y Lee apenas lograron articular ofensiva antes de ser superadas por la intensidad y potencia de sus rivales. Tras varios ataques, con un One Stone de THe Brawling Birds terminaron llevándose el comabte.
► ¿Qué pasará ahora?
Con esta victoria contundente, Hayter y Windsor consolidan su ascenso en la división femenil, mientras The IInspiration deberán recupearse pronto y reemplanear su estrategia en AEW.