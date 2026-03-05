The IInspiration caen en su debut en AEW ante The Brawling Birds

por

Semanas atrás, The Brawling BirdsJamie Hayter y Alex Windsor— irrumpieron con fuerza en la división femenil, acumulando victorias importantes y mostrando una química demoledora.

Por su parte, tras AEW Collision Grand Slam Australia 2026, Jessie McKay y Cassie Lee, conocidas mundialmente como The IInspiration (antes The IIconics en WWE), debutaron oficialmente en AEW, esto tras varos combates previos.

Sin embargo, el estreno estuvo lejos de ser ideal. Mientras realizaban su tradicional entrada bailando, fueron atacadas por sorpresa por Hayter y Windsor. La emboscada marcó el tono del combate.

Momentos Clave

Las Brawling Birds dominaron prácticamente todo el encuentro. McKay y Lee apenas lograron articular ofensiva antes de ser superadas por la intensidad y potencia de sus rivales. Tras varios ataques, con un One Stone de THe Brawling Birds terminaron llevándose el comabte.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria contundente, Hayter y Windsor consolidan su ascenso en la división femenil, mientras The IInspiration deberán recupearse pronto y reemplanear su estrategia en AEW.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos