The IIconics analizan su unión a IMPACT tras WWE

Jessie McKay y Cassie Lee anunciaron su retiro de la lucha libre en abril de 2022 después de una breve etapa como The IInspiration en IMPACT. Llegaron a esta compañía después de haber sido despedidas de WWE, donde eran Billie Kay y Peyton Royce, The IIconics, en 2021. Alcanzaron a ser Campeonas Mundiales de Parejas Knockouts pero su tiempo en la Impact Zone fue tan breve que no se puede llamar una verdadera carrera. En cambio, fueron Superstars durante seis años, consiguiendo una gran popularidad y el Campeonato Femenil de Parejas.

► The IIconics a The IInspiration

Sin saber si volverán a las cuerdas en el futuro, McKay estuvo hablando recientemente en Haus Of Wrestling acerca de su decisión de ir a IMPACT después de WWE.

«Simplemente parecía el paso correcto a dar. Era algo de lo que habíamos hablado juntas. Muchas cosas tenían que confluir para que funcionara, y todo encajó perfectamente con IMPACT. Era el momento adecuado para nosotras, se sentía bien; nos gustaba su horario, un poco más relajado debido a que habíamos estado en casa, fuera de la burbuja de la lucha, durante un tiempo, y sabíamos que queríamos mantener ese equilibrio.

«Conocíamos a todas las chicas en el vestuario, aunque nunca habíamos trabajado con ellas dentro del ring, así que fue un momento emocionante para nosotras. Además, nos divertimos mucho replanteando y evolucionando nuestros personajes. Recuerdo que un día Cass vino y dije: podemos hacer esto, esto y esto, y eso fue como poner la bola en movimiento, y ella dijo: oh, ¿qué tal esto? Fue realmente divertido. Habíamos perdido un poco esa diversión y llevábamos mucho tiempo sin formar equipo, por lo que fue como reavivar nuestro amor por la lucha en pareja en ese momento.»