The Hurt Syndicate retiene y se rompe el Patriarcado tras ataque a Christian Cage

The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) logró retener los Campeonatos Mundiales de Parejas tras un combate caótico ante JetSpeed (Speedball Mike Bailey y Kevin Knight) y The Patriarchy (Christian Cage y Nick Wayne); Sin embargo, el resultado quedó eclipsado por el impactante colapso de The Patriarchy, luego de que Nick Wayne traicionara brutalmente a Christian Cage.

El combate inició con agresividad. Los campeones no esperaron la campana para lanzarse contra sus rivales y hasta atacaron a Christian Cage, quien estaba en la esquina apoyando a JetSpeed. Speedball mostró su agilidad escapando de los ataques de Lashley, mientras Kevin Knight se combinaba con él para vuelos espectaculares.

El dominio fue intercambiado constantemente, con Bailey y Knight sacando lo mejor de su arsenal. Sin embargo, las intervenciones externas jugaron un papel clave. MVP distrajo al réferi en momentos críticos y FTR, presentes en la mesa de comentaristas, se vieron envueltos en el caos final.

Cuando Christian parecía tener la victoria tras cubrir a Bobby Lashley, FTR subieron al filo del ring y distrajeron al árbitro. Eso permitió que Lashley se recuperara y rematara a Christian con un devastador Spear para sellar la victoria.

Tras el combate, la tensión estalló. Nick Wayne atacó por sorpresa a Chritian con un Killswitch y el resto The Patriarchy se unió al castigo y utilizaron una silla para seguir los ataques, marcando la traición definitiva. Además FTR se unió a la «fiesta».

Pero justo cuando todo parecía perdido, Cope hizo su sorpresivo regreso. Armado con una silla, ingresó al ring y limpió la casa: Spears para FTR, Kip Sabian y cualquier rival a su paso. Finalmente, ayudó a levantar a Christian Cage y le dirigió unas palabras que dejaron claro el mensaje: era hora de que Christian se reencontrara consigo mismo.