The Hurt Syndicate derrota a Top Flight y ya tiene nuevos retadores

Top Flight estaba en busca de consolidarse como pareja y para ello necesitan convertirse en Campeones de Parejas en AEW, por lo cual se enfrentaron a Bobby Lashley y Shelton Benjamin, pues de derrotarlos podrían conseguir una lucha por el título.

Darius Martin y Dante Martin llegaron con todo contra sus rivales con sus movimientos rápidos, pero sus rivales mostraron su fuerza con poderosos golpes para tener el control, lo que sin duda fue algo que no esperaban.

Los Martin buscaron por todos los medios reaccionar, pero no pudieron y con un Hurt Locke terminaron por hacer rendir a Dante para llevarse el combate. Sin embargo, tras el combate, Lashley siguió atacando a su rival.

Bobby Lashley with THE HURT LOCK on Dante Martin for the win!pic.twitter.com/BeCKFTsfNR

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) May 15, 2025