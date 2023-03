The House of Black retiene | The Elite respalda a Adam Page

The House of Black (Malakai Black, Buddy Matthews y Brody King) defienden ante The Elite (Kenny Omega y los Young Bucks) y la Jericho Appreciation Society (Chris Jericho, Sammy Guevara y Daniel García),

Como era de esperarse, Kenny fue el más ovacionado, pues estaba regresando a Canadá y buscando el título de Tríos que una vez fue suyo. Aunque Jericho también fue aplaudido, en el desarrollo del combate las cosas fueron cambiando.

Brody King comenzó el combate ante Sammy Guevara, quien pronto fue diezmado. Después, Omega y Jericho se disponían a enfrentarse uno contra uno, pero The House of Black lo impidió, con lo que de inmediato comenzó una campal.

Las cosas se descontrolaron en ese momento, con golpes y ataques por todos lados, pues los campeones arremetieron con todo contra los otros dos equipos. Aunque pronto las cosas se relajaron y volvieron al ring.

El combate se tornó bastante intenso, con entradas y salidas de luchadores a diestra y siniestra, hasta que finalmente Jericho y Omega se enfrentaron unos instantes, aunque pronto las cosas volvieron a convertirse en un caos.

Cada momento, los dos luchadores buscaron enfrentarse en mano a mano, atacándose cada que pudieron, pero el resto de luchadores también vieron actividad e impidieron que las cosas se definieran con ellos.

Fueron minutos intensos donde ninguno de los tres equipos dio cuartel, enfrentándose con todas sus armas y evitando que sus rivales se llevaran el combate.

House of Black atacó a Omega y luego a Jericho, pero Kenny consiguió salvar el conteo; The Ocho siguió batallando con los campeones hasta que fue sacado del ring.

Al final, Daniel García fue castigado por los tres monarcas hasta que terminaron llevándose el combate.

► Se desató una guerra de agrupaciones

Tras finalizar el combate, Jericho Appreciation Society terminó a golpes con The House of Black; mientras que de la nada aparecieron Blackpool Combat y The Dark Orden en el ring, quienes estuvieron peleando en backstage después de su duelo.

Sin embargo, Moxley y compañía dejaron fuera de acción a loa aliados de Adam Page, pero cuando disponían a atacarlo, Kenny Omega y The Young Bucks aparecieron para respaldarlo.